Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Surati Kepala Daerah, Desak Percepatan Belanja APBD 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |19:17 WIB
Purbaya Surati Kepala Daerah, Desak Percepatan Belanja APBD 2025
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyurati seluruh pemimpin daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk segera mempercepat realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Desakan ini diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan hingga akhir tahun.

Surat dengan nomor S-662/MK.08/2025 itu dikirim pada tanggal 20 Oktober 2025. Dalam surat tersebut, para kepala daerah diminta melakukan langkah penguatan secara harmonis di daerah.

"Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025, dan sejalan dengan arahan Presiden, perlu terus dilakukan langkah-langkah penguatan baik oleh pusat maupun daerah. Terkait dengan hal tersebut, dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis isi surat tersebut, dikutip Senin (10/11/2025).

Berdasarkan pemantauan pemerintah pusat hingga September 2025, Dana Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 triliun atau 74 persen dari pagu.

Meskipun demikian, realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi ini menyebabkan simpanan dana Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan sampai kuartal III-2025 mengalami kenaikan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182552/purbaya-EKaq_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai 2027, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182517/purbaya-Adbn_large.jpg
Redenominasi Rupiah, Purbaya Ubah Rp1.000 Jadi Rp1 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182030/purbaya-vnrT_large.jpg
Purbaya Siap Ubah Rp1.000 Jadi Rp1, Ini Pengertian Redenominasi Rupiah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181953/purbaya-E6md_large.jpeg
Purbaya Siapkan Rencana Besar Redenominasi Rupiah: Ubah Rp1.000 Jadi Rp1, Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706/purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181514/purbaya-r6eJ_large.jpg
Dirut BEI Akui sejak Purbaya Jadi Menkeu IHSG Catat Rekor Tertinggi 6 Kali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement