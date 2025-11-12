Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.392, Saham-Saham Ini Terbang

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |09:18 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.392, Saham-Saham Ini Terbang
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.392, Saham-Saham Ini Terbang (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 8.392 pada awal perdagangan hari ini. Semenit berjalan indeks naik 18,12 poin atau 0,22 persen ke level 8.384,63.

Pada perdagangan Rabu (12/11/2025), nilai transaksi mencapai Rp940,4 miliar dan volume perdagangan 2,89 miliar saham. Sebanyak 278 saham menguat, 168 melemah, dan 510 stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp15.285 triliun.

Kinerja positif bursa domestik pagi ini turut diikuti oleh penguatan mayoritas indeks sektoral.

Sektor teknologi memimpin penguatan dengan lonjakan 1,05 persen, disusul sektor transportasi yang naik 1,02 persen. Sektor infrastruktur juga menguat 0,27 persen. Sementara itu, sektor properti dan kesehatan justru menjadi penekan indeks, masing-masing turun 0,77 persen dan 0,03 persen. Sektor energi juga melemah tipis 0,04 persen.

Dari sisi indeks unggulan, LQ45 dibuka menguat 0,30 persen ke 845,19, dan indeks IDX80 juga mencatat kenaikan 0,31 persen ke 130,84.

Beberapa saham LQ45 dalam barisan top gainers antara lain PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 4,48 persen ke Rp70, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) naik 3,03 persen ke Rp204, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) naik 2,12 persen ke Rp2.410.

Sebaliknya, saham top losers LQ45 antara lain PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) melemah 1,77 persen ke Rp555, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) turun 1,42 persen ke Rp6.925, dan PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) turun 1,39 persen ke Rp1.420.

(Dani Jumadil Akhir)

