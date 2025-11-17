Advertisement
IHSG Pagi Ini Melesat ke Level 8.414

IHSG Pagi Ini Melesat ke Level 8.414

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |09:33 WIB
IHSG Pagi Ini Melesat ke Level 8.414
IHSG berada di level 8.414,04 atau naik 43,60 poin setara 0,52%. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan. Pada pukul 09.01 WIB, IHSG berada di level 8.414,04 atau naik 43,60 poin setara 0,52%.

Sepanjang sesi awal, Senin (17/11/2025), indeks bergerak di rentang 8.392,00 hingga 8.420,67. Kapitalisasi pasar tercatat sekitar Rp15.418 triliun.

Aktivitas perdagangan pagi ini melibatkan volume 1,959 miliar saham dengan nilai transaksi Rp1,07 triliun dan frekuensi 142.700 kali.

Sebanyak 296 saham menguat, 204 melemah, dan 456 stagnan.

Kinerja positif sejumlah indeks turut menopang gerak IHSG. Indeks LQ45 naik 0,53%, sementara Indeks Syariah (ISSI) tumbuh 0,63%.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor bergerak di zona hijau. Sektor properti mencatat penguatan paling besar dengan kenaikan 2,87% ke level 1.141,63.

Sektor infrastruktur juga naik signifikan 0,58% ke posisi 2.186,89. Sektor energi dan non-siklis turut menguat masing-masing 0,35% dan 0,38%.

Sektor teknologi menjadi satu-satunya indeks sektoral yang mencatat pelemahan pada awal sesi, turun 41,66 poin atau 0,40%.

 

