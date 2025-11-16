Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak Terbatas Dibayangi Hasil Neraca Hasil RDG BI

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |16:01 WIB
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak Terbatas Dibayangi Hasil Neraca Hasil RDG BI
IHSG Pekan Depan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak terbatas pada pekan depan. Pelaku pasar fokus terhadap hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Rabu (19/11/2025).

Selain itu, publikasi data pertumbuhan kredit per 19 November dan M2 Money Supply pada 21 November 2025 juga menjadi perhatian pasar.

Analis Phintraco Sekuritas membaca secara teknikal, indeks berada di bawah tekanan jangka pendek. 

Indikator histogram MACD dinilai masih berada di area positif, namun momentum penguatan melambat dan menunjukkan potensi terbentuknya pola Death Cross. 

Sementara indikator stochastic RSI disebut juga bertahan di area overbought. 

“Volume jual masih mendominasi dengan garis Accumulation/Distribution yang mengindikasikan distribusi,” jelasnya, Minggu (16/11/2025).

Analis memproyeksikan indeks dapat menguji kisaran support 8.300–8.325 dalam waktu dekat.

 

