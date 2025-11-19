Info Terbaru Bansos BPNT Rp600.000 yang Cair November 2025 di cekbansos.kemensos.go.id

JAKARTA - Info terbaru Bansos BPNT Rp600.000 yang cair November 2025 di cekbansos.kemensos.go.id. Pemerintah kembali menyalurkan bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di November 2025.

Pemberian bansos ini masuk ke dalam penyaluran bansos tahap 4 yakni dimulai sejak Oktober, November dan Desember.

Penyaluran bansos BPNT dilakukan secara bertahap melalui bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) dan PT Pos Indonesia. Bansos diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini merampungkan proses verifikasi terhadap sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat baru bansos agar penyalurannya pada triwulan keempat tahun ini tepat sasaran.

Proses validasi dilakukan kementerian sosial bersama pemerintah daerah melalui dinas sosial setempat, kemudian data yang terverifikasi itu diserahkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan data.

"Hasilnya itu adalah sudah ada sekitar 15 juta yang diverifikasi langsung ke lapangan, seperti memeriksa rumah - jumlah keluarga dan juga kondisi sosial mereka. Sebanyak 11 - 12 juta dinyatakan layak menerima bansos. Semua data sedang diperiksa ulang tim BPS,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip, Rabu (19/11/2025).

Saifullah menjelaskan bahwa 18 juta itu merupakan bagian dari total 35,04 juta penerima manfaat bansos reguler untuk triwulan keempat (Oktober, November, Desember) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersifat sementara atau penambahan dari pemerintah.