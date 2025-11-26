Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Bakal Tambah Impor BBM 1,4 Juta KL, 40 Persen dari AS

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |19:00 WIB
Pertamina Bakal Tambah Impor BBM 1,4 Juta KL, 40 Persen dari AS
Pertamina Bakal Tambah Impor BBM 1,4 Juta KL, 40 persen dari AS (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) akan melakukan impor BBM baru sebanyak 1,4 juta kiloliter (kl). Upaya ini dalam rangka memperkuat ketersediaan stok untuk memenuhi permintaan yang cenderung melonjak pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 (Nataru).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan, sekitar 40 persen dari kuota impor 1,4 juta kiloliter ini akan didatangkan dari Amerika Serikat. Sementara sisanya akan didapatkan dari pemasok yang berada di lokasi lain.

"Kita pasar impor kita kan berdasarkan kebijakan dengan pemerintah sudah ada untuk menyerap yang dari AS, di luar itu juga, kalau AS kan setara 40 persen seperti kebijakan pemerintah. Selebihnya itu juga dilakukan dengan supplier-supplier penyedia yang ada di lokasi lain," ujarnya dalam konferensi pers kesiapan Nataru di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Pertamina memastikan proses impor akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan setelah melalui mekanisme pengadaan yang berlaku. Seluruh BBM impor wajib memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas.

"Pemenuhan impor dilakukan oleh Pertamina sesuai spek Dirjen Migas dan melalui prosedur pengadaan di Pertamina," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182780/pertamina-HNUf_large.jpg
Ini Kisah Pejuang Energi, dari Sopir Tangki BBM hingga Operator SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179394/pertamina-7uPV_large.jpg
Salurkan BBM ke Pelosok RI, Pertamina Patra Niaga Jaga Ketahanan Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921/avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177052/avtur-7hMg_large.jpg
Kembangkan Avtur Ramah Lingkungan, Pertamina Hijaukan Industri Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176642/pertamina-tYd0_large.jpg
Pertamina Siap Edukasi soal Etanol hingga Perbaiki Layanan SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/278/3154288/tina_talisa-IzRL_large.jpg
Tina Talisa Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement