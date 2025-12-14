Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Gelar Natal Bersama Pasar Modal, Ini Pesan Ketua AEI 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |08:38 WIB
Gelar Natal Bersama Pasar Modal, Ini Pesan Ketua AEI 
AEI Gelar Perayaan Natal (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pelaku dan pemangku kepentingan pasar modal Indonesia menggelar Perayaan Natal Bersama Pasar Modal yang berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (13/12/2025) malam. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pasar modal, mulai dari pelaku industri, emiten, self-regulatory organization (SRO), hingga pihak pendukung lainnya. 

Ketua Umum Panitia Natal Bersama Pasar Modal, sekaligua Ketum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand Wahyudi Hartono menjelaskan, perayaan Natal kali ini mengusung tema 'Harmony of Peace' sebagai refleksi atas perjalanan pasar modal sepanjang tahun.

Dia mengatakan perayaan Natal ini merupakan agenda tahunan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai upaya mempererat kebersamaan dan solidaritas di lingkungan pasar modal. 

Selain ibadah dan perayaan Natal, rangkaian kegiatan juga diisi dengan aksi sosial melalui kunjungan ke sekolah-sekolah, panti asuhan, serta kampung-kampung yang membutuhkan.

"Setiap tahun kegiatan ini kami adakan sebagai bentuk kebersamaan. Harapannya, Natal ini bisa semakin mempererat hubungan antar sesama dan membawa damai serta sejahtera bagi semua," ujar Armand dikutip, Minggu (14/12/2025).

 

