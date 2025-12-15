Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketersediaan BBM dan LPG pada Libur Nataru, Bahlil: Aman!  

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |21:44 WIB
Ketersediaan BBM dan LPG pada Libur Nataru, Bahlil: Aman!  
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Kepastian tersebut disampaikan Bahlil saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Senin (15/12/2025).

Bahlil menjelaskan, stok BBM dan LPG nasional saat ini masih berada dalam batas aman sesuai standar minimum nasional. Untuk BBM, stok rata-rata nasional tercatat cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa pekan ke depan.

"Untuk bensin itu 18 hari. Kemudian baik yang RON 90 itu yang subsidi, 18 hari. Bensin RON 92 itu 22 hari. RON 95, 28 hari. Kemudian solar kita sekarang rata-rata di 15 sampai 17 hari," ungkapnya.

Sementara itu, ketersediaan LPG juga dipastikan aman dengan ketahanan stok sekitar 14 hari.

 

1 2
