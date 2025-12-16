Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bel Perdagangan, IHSG Menguat ke Level 8.696 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |09:37 WIB
Bel Perdagangan, IHSG Menguat ke Level 8.696 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 0,54% ke level 8.696,70.

Beberapa menit berjalan, Selasa (16/12/2025), IHSG melanjutkan penguatan namun terbatas, naik 0,19% ke 8.666, dengan 266 saham di zona hijau, 203 melemah, dan 488 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,2 triliun, dengan volume 2,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,48% ke 856,97, indeks JII menguat 0,59% ke 582,82, indeks MNC36 melemah 0,23% ke 345,90, dan IDX30 melemah 0,04% ke 439,92.

Untuk indeks sektoral, yang menguat antara lain energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, transportasi, industri, teknologi, dan kesehatan. Sedangkan indeks yang melemah hanya properti dan bahan baku.

 

