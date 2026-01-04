Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beli Token Rp 50.000 Tahan Berapa Lama untuk Anak Kos? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |18:10 WIB
Beli Token Rp 50.000 Tahan Berapa Lama untuk Anak Kos? 
Token Listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beli token Rp50.000 tahan berapa lama untuk anak kos? Listrik yang dibutuhkan setiap pelanggan berbeda-beda dengan daya volt ampere (VA) yang telah ditentukan. 

Di mana salah satu pelanggan golongan prabayar seperti anak kos mungkin akan membeli token listrik dengan nominal Rp50.000. 

Namun mereka tidak mengetahui berapa lama listrik bisa menyala dengan token Rp 50.000 tersebut. Lalu, beli token listrik Rp 50 ribu bisa untuk berapa hari?

Token listrik yang dibeli oleh pelanggan PLN akan dikonversikan ke dalam satuan kilowatt hour (kWh). Pengonversian itu terjadi saat pelanggan memasukkan token listrik ke meteran listrik yang terpasang di rumah. Kemudian akan tertera besaran kWh di meteran tersebut. 

Token listrik yang dibeli juga bakal dikenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) daerah yang ditentukan masing-masing pemerintah setempat.

Contohnya anak kos di Jakarta dengan daya 900 VA membeli token listrik sebesar Rp50.000.

Tarif dasar untuk golongan tersebut adalah Rp 1.352 per kWh. Sedangkan PPJ-nya sebesar 2,4 persen dari nominal token listrik yang dibeli. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180733/token_listrik-w5jm_large.jpg
Berapa Lama Masa Aktif Token Listrik Setelah Pembelian? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193320//blt-x7tT_large.jpg
Cek Kabar Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193058//tarif_listrik-2iCI_large.jpg
4 Fakta Tarif Listrik PLN 2026 Tidak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193211//diskon_listrik_dan_bsu-h7kB_large.jpeg
Ini Info Terbaru Promo Tarif Diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193210//diskon_listrik-5twz_large.jpg
Daftar Lengkap Tarif Listrik PLN Semua Golongan per 1 Januari 2026, Ada Diskon Listrik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193032//purbaya-vcWP_large.jpg
Purbaya soal Diskon Tarif Listrik di 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement