Beli Token Rp 50.000 Tahan Berapa Lama untuk Anak Kos?

JAKARTA - Beli token Rp50.000 tahan berapa lama untuk anak kos? Listrik yang dibutuhkan setiap pelanggan berbeda-beda dengan daya volt ampere (VA) yang telah ditentukan.

Di mana salah satu pelanggan golongan prabayar seperti anak kos mungkin akan membeli token listrik dengan nominal Rp50.000.

Namun mereka tidak mengetahui berapa lama listrik bisa menyala dengan token Rp 50.000 tersebut. Lalu, beli token listrik Rp 50 ribu bisa untuk berapa hari?

Token listrik yang dibeli oleh pelanggan PLN akan dikonversikan ke dalam satuan kilowatt hour (kWh). Pengonversian itu terjadi saat pelanggan memasukkan token listrik ke meteran listrik yang terpasang di rumah. Kemudian akan tertera besaran kWh di meteran tersebut.

Token listrik yang dibeli juga bakal dikenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) daerah yang ditentukan masing-masing pemerintah setempat.

Contohnya anak kos di Jakarta dengan daya 900 VA membeli token listrik sebesar Rp50.000.

Tarif dasar untuk golongan tersebut adalah Rp 1.352 per kWh. Sedangkan PPJ-nya sebesar 2,4 persen dari nominal token listrik yang dibeli.