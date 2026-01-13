Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kenali Loud Budgeting: Seni Berani Berhemat demi Masa Depan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |14:31 WIB
Kenali Loud Budgeting: Seni Berani Berhemat demi Masa Depan
Loud Budgeting, seni berhemat untuk masa depan. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah gempuran budaya konsumerisme dan tren flexing di media sosial, muncul sebuah fenomena baru yang disebut dengan Loud Budgeting. Tren ini pertama kali viral melalui platform TikTok dan dengan cepat menjadi referensi finansial baru bagi Generasi Z dan Milenial.

Berbeda dengan metode penghematan tradisional yang sering kali terkesan "pelit" atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, loud budgeting justru dilakukan secara vokal dan penuh kebanggaan.

Secara sederhana, loud budgeting adalah tindakan menyatakan secara terbuka bahwa dalam memprioritaskan tujuan keuangan yang lebih penting agar nantinya memiliki anggaran untuk pengeluaran tertentu.

Hal ini adalah bentuk perlawanan terhadap tekanan sosial atau Fear of Missing Out (FOMO). Seperti halnya yang dilakukan seorang Karyawan BUMN, Aji (28), yang dengan tegas menyuarakan keinginannya untuk menabung demi memiliki rumah impiannya. 

Ia bercerita kalau dulu sering malu atau nggak enak saat menolak ajakan nongkrong mahal dengan alasan "gak ada uang". 

"Karena loud budgeting, aku justru justru lebih berani menyatakan dengan tegas penolakanku atas ajakan teman-teman untuk berhemat, seperti 'Aku gak bisa ikut nongkrong ke kafe malam minggu ini, karena sedang fokus nabung emas untuk DP rumah'. Hasilnya dari satu bulan ini aku berhasil berhemat dan menabung emas lebih dari satu gram. Sejujurnya ini lebih melegakan, dan karena kita tidak ragu untuk menyatakan, akhirnya orang-orang juga jadi ikut ter-influence untuk berhemat ala loud budgeting," ucapnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/15/3195150//toyota_calya_olx-w9Ks_large.jpg
Tips Berburu Toyota Calya Bekas Berkualitas: Cek 5 Komponen Vital Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/11/3195041//pnm_journalists_photo_journey-Ij6R_large.jpeg
PNM Pamerkan Potret Perempuan Lentera Kehidupan di MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/11/3195018//finex_trading_broker-xeOg_large.JPG
Leverage Forex dan Realita Trader di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/11/3195000//pemerintah_menyepakati_penetapan_margin_fee_penugasan_perum_bulog_sebesar_7_persen-bGd4_large.jpeg
BULOG Resmi Peroleh Margin Fee 7 Persen, Perkuat Peran Strategis Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/11/3194857//spinjam_jelas_tanpa_jebakan-0vn9_large.jpeg
SPinjam Luncurkan Kampanye Jelas Tanpa Jebakan, Hadirkan Bunga Rendah dan Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/11/3194856//rakerna_selindo_2026_bulog-Ss2l_large.jpeg
Rakernas Selindo 2026: BULOG Siapkan Strategi Jalankan Penugasan Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement