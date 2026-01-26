IHSG Pagi Ini Naik ke Level 8.967

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini, Senin (26/1/2026). IHSG menguat 0,19% ke level 8.967.

Pada pembukaan ini, volume perdagangan tercatat sebanyak 549 juta lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp479 miliar. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 75 ribu kali. Dari sisi kapitalisasi pasar, market cap tercatat sebesar Rp16,2 triliun.

Sebanyak 317 saham mengalami kenaikan, 70 saham mengalami penurunan, dan 571 saham lainnya stagnan atau tidak berubah pada pembukaan kali ini.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Langgeng Makmur Industri (LMPI) yang menguat 24,75%. Disusul Jasnita Telekomundo (JAST) naik 21,62%, dan Artha Mahiya Investama (AIMS) naik 16,56%.

Sementara itu, dari sisi top losers ada Pudjiadi Prestige (PUDP) yang terkoreksi 12,82%, disusul Pakuan (UANG) melemah 10,59%, dan Kioson Komersial Indonesia (KIOS) turun 10,30%.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami koreksi sebesar 0,02%. Kemudian sektor non-siklikal menguat 0,25%, dan sektor siklikal naik 0,34%.