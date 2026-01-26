IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 8.975

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,27 persen ke level 8.975 pada sesi penutupan perdagangan sore ini, Senin (26/1/2026) .

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi IHSG dibuka sumringah di level 8.967. Menjelang siang hari IHSG tembus ke level tertinggi di 9.058, lalu setelah penutupan pertama anjlok ke titik terendah di 8.923.

Volume perdagangan tercatat di 52,88 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp36 triliun hingga sore hari ini. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 3,7 juta kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp16,3 triliun.

Sebanyak 282 saham mengalami kenaikan dan 448 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 228 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami koreksi sebesar 2,39 persen. Kemudian sektor non siklikal menguat 0,41 persen. Sektor siklikal mengalami tekanan 1,98 persen.

Sektor keuangan turun 0,66 persen. Sektor infrastruktur lesu 0,86 persen. Sektor properti melemah 2,04 persen. Sektor bahan baku menguat 4,45 persen. Kemudian sektor transportasi naik 1,67 persen.