Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Koreksi IHSG Jadi Momentum Perbaikan Pasar Saham RI

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |12:46 WIB
Koreksi IHSG Jadi Momentum Perbaikan Pasar Saham RI
Pada pembukaan perdagangan hari ini, IHSG langsung berada di zona merah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai menjadi momentum bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperkuat sejumlah aspek yang masih perlu dibenahi, terutama terkait transparansi struktur kepemilikan saham. Pada pembukaan perdagangan hari ini, IHSG langsung berada di zona merah dengan melemah lebih dari 6% ke level 8.393,51.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Sutyanto, menyampaikan bahwa situasi ini dapat dilihat sebagai momentum perbaikan, bukan semata-mata sebagai ancaman.

“Pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang kuat, jumlah investor domestik yang terus bertumbuh, fundamental ekonomi yang relatif solid, serta emiten dengan kualitas bisnis yang kompetitif secara regional,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, koreksi IHSG hari ini sebaiknya dipahami sebagai refleksi dari proses penyesuaian pasar terhadap informasi baru. Selain itu, kondisi ini juga memberikan kesempatan bagi pasar modal Indonesia untuk melakukan penguatan struktural yang berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

“Jika momentum ini dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya status Indonesia sebagai emerging market yang dapat dipertahankan, tetapi kualitas pasar modal nasional justru dapat meningkat dan semakin dipercaya oleh investor global,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji, menilai bahwa pelemahan IHSG hari ini kurang mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini masih solid. Oleh karena itu, penurunan indeks justru dapat dimanfaatkan sebagai peluang investasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198054//ihsg-XrlK_large.jpg
IHSG Sesi I Makin Melemah, Anjlok 7,34% ke 8.321
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198051//bei-06zP_large.jpg
MSCI Bekukan Indeks Saham RI, BEI Tegaskan Transparansi dan Kredibilitas Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198043//ihsg_melemah-bNJl_large.jpg
Intip Pergerakan Saham Konglomerat Usai Pengumuman MSCI, Ada yang Anjlok 14%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198028//ihsg-kpa9_large.jpg
IHSG Merosot, OJK dan BEI Diminta Segera Koordinasi dengan MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198021//ihsg_melemah-j4nV_large.jpg
IHSG Anjlok Usai MSCI Bekukan Rebalancing Indeks, BEI Buka-bukaan Data Kepemilikan Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198015//ihsg-gqzJ_large.jpg
IHSG Terjun Bebas ke 8.393, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement