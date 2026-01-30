Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Tertekan hingga 7.889 Hari Ini, Simak Analisanya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |07:53 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan hingga 7.889 Hari Ini, Simak Analisanya
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih berada di zona merah pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih berada di zona merah pada perdagangan hari ini. Di mana sebelumnya, indeks saham anjlok, bahkan sempat menyentuh trading halt tak lama setelah pembukaan dan ditutup tertekan sebesar 1,06% ke 8.232.

Pelemahan IHSG juga disertai dengan volume yang besar. MNC Sekuritas memprediksi IHSG masih rawan terkoreksi hari ini.

"Posisi kami memperkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave (b) dari wave [x] dari wave 4 pada label hitam, sehingga IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya dahulu ke rentang 7.889-8.104 sebagai area koreksi terdekat," tulis MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope, Jumat (30/1/2026).

Meski demikian, MNC Sekuritas juga membuka peluang adanya skenario penguatan terbatas pada pergerakan IHSG. Namun, potensi kenaikan tersebut tidak akan terlalu besar, dengan area penguatan diperkirakan akan menguji 8.323-8.527.

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas mencatat level support IHSG berada di 7.985, 7.762, sementara level resistance terdekat berada di 8.296, 8.590.

Adapun sejumlah saham juga direkomendasikan untuk dicermati oleh investor sebagai berikut:

HRUM - Buy on Weakness

HRUM terkoreksi 3,60% ke 1.070 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Kami memperkirakan, posisi HRUM saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C.
Buy on Weakness: 1.035-1.055
Target Price: 1.130, 1.175
Stop loss: below 1.000

 

