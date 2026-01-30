Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Airlangga Syukuri Kinerja IHSG Usai Dua Hari Trading Halt

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |08:15 WIB
Airlangga Syukuri Kinerja IHSG Usai Dua Hari Trading Halt
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengucap syukur atas membaiknya performa IHSG. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengucap syukur atas membaiknya performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Meski sempat mengalami trading halt selama dua hari berturut-turut, IHSG menutup perdagangan Kamis dengan pelemahan yang lebih terkendali, turun 1,06% ke level 8.232.

Menurutnya, respons cepat pemerintah dalam berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi faktor yang menenangkan pasar modal domestik.

"Alhamdulillah wa syukurillah," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (29/1/2026).

"Faktor karena pemerintah merespons dan tadi dengan OJK sudah kita bahas mengenai mekanisme berikutnya," tambahnya.

Koordinasi tingkat tinggi yang melibatkan Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI, dan Ketua DK OJK pagi tadi telah membuahkan hasil konkret.

OJK bersama SRO (Self-Regulatory Organization) kini resmi melakukan penyesuaian mekanisme data free float guna menjawab kekhawatiran dari indeks global MSCI.

Beberapa langkah strategis yang diambil meliputi mengecualikan kategori investor korporasi dan lainnya dalam penghitungan free float, merinci kepemilikan saham di atas dan di bawah 5 persen untuk tiap kategori investor, dan menerbitkan ketentuan free float minimum sebesar 15 persen dengan prinsip transparansi tinggi.

Menko Airlangga menegaskan bahwa hal yang paling fundamental bukan sekadar angka persentase, melainkan kejelasan mengenai siapa pemilik sebenarnya (Ultimate Beneficial Owner) dari saham-saham yang beredar tersebut.

"Tahap ini cukup. Dalam 15 persen juga tetap transparan UBO-nya siapa? Dalam rangka transparansi daripada free float di apa saja itu kan kelihatan. Jadi itu sudah memitigasi saham gorengan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198427//ihsg_melemah-1PDF_large.jpg
IHSG Diprediksi Tertekan hingga 7.889 Hari Ini, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198366//saham_gorengan-xAvj_large.jpg
OJK: Pengaturan Free Float 15 Persen Bakal Tekan Aksi Saham Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198357//ihsg-iApo_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Aturan Demutualisasi BEI, Rampung Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198321//menko_airlangga_soal_ihsg_anjlok-xz7Z_large.JPG
IHSG Kena Trading Halt, Pemerintah Minta OJK Reformasi Regulasi Bursa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198313//pandu-MwI1_large.png
Danantara soal Bursa RI Turun Kasta Imbas MSCI, Dana Asing Bisa Kabur Rp840 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198267//purbaya-topN_large.jpg
Purbaya Bahas Strategi Hadapi MSCI hingga BUMN Baru Perminas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement