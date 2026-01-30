IHSG Pagi Ini Melesat 0,93% ke Level 8.308

IHSG Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan pagi ini, Jumat (30/1/2026). IHSG naik 0,93% ke level 8.308.

Pada pembukaan, volume perdagangan tercatat 410 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp489 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 44 ribu kali. Dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp15,06 triliun.

Sebanyak 320 saham mengalami kenaikan, 74 saham mengalami penurunan, dan 564 saham lainnya stagnan atau tidak berubah pada pembukaan kali ini.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Nusantara Almazia (NZIA) yang menguat 30,68%. Disusul City Retail Developments (NIRO) naik 23,33%, kemudian Dwi Guna Laksana (DWGL) naik 16,00%.

Sementara itu, dari sisi top losers ada Royalindo Investa Wijaya (INDO) yang terkoreksi 14,97%. Disusul Nusantara Sawit Sejahtera (NSSS) melemah 14,93%, dan RMK Energy (RMKE) turun 14,77%.