Dirut BEI Iman Rachman Mundur, IHSG Melesat 1,12% ke 8.325

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat usai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman memutuskan mengundurkan diri hari ini. (foto: Okezone.com)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat usai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman memutuskan mengundurkan diri hari ini. IHSG melaju 1,12% ke level 8.325.

Iman Rachman mengaku telah mempertimbangkan keputusan pengunduran dirinya. Dirinya pun berharap kinerja IHSG menjadi membaik.

“Mudah-mudahan indeks kita yang pagi ini dibuka membaik akan terus membaik di hari-hari berikut,” katanya.

Pada pembukaan perdagangan, IHSG terpantau mengalami penguatan sebesar 0,93% ke level 8.308.

Untuk diketahui, pada sesi penutupan perdagangan sebelumnya, IHSG berada di zona merah dengan pelemahan 1,06% ke 8.232. Pelemahan IHSG berlangsung selama dua hari berturut-turut bahkan sempat menyentuh trading halt.

Pada pembukaan ini, volume perdagangan tercatat 410 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp489 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 44 ribu kali, dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp15,06 triliun.

Sebanyak 320 saham mengalami kenaikan dan 74 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 564 saham lainnya stagnan atau tidak berubah.