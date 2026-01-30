Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Profil dan Jejak Karier Iman Rachman, Dirut BEI yang Mundur Buntut IHSG Anjlok Berhari-hari

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |10:01 WIB
Profil dan Jejak Karier Iman Rachman, Dirut BEI yang Mundur Buntut IHSG Anjlok Berhari-hari
Profil dan jejak karier Iman Rachman, Dirut BEI yang mundur buntut IHSG anjlok berhari-hari. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Profil dan jejak karier Iman Rachman, Dirut BEI yang mundur buntut IHSG anjlok berhari-hari.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman resmi mengundurkan diri pasca Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8% dan sempat mengalami trading halt selama dua hari berturut-turut pada Rabu dan Kamis, 28–29 Januari 2026.

Iman mengatakan pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Utama merupakan bentuk tanggung jawab atas apa yang belakangan terjadi di pasar. IHSG runtuh dari level tertingginya di level 9.000-an pada pertengahan Januari menjadi level 8.000-an pada akhir Januari.

"Saya sebagai Direktur Utama dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," ujarnya di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Mengutip data di IDX.co.id, berikut profil dan jejak karier Iman Rachman, Dirut BEI yang mundur:

Menjabat sebagai Direktur Utama BEI melalui RUPST pada 29 Juni 2022.

Memulai kariernya sebagai Manager di PT Danareksa Sekuritas (1998–2003), kemudian Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (2003–2016), Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016–2018).

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
