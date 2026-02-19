Ramadan Produktif dengan Rangkaian Edukasi Webinar dan Instagram Live di MNC Sharia Investment Festival 2026

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

MNC Sekuritas menggelar rangkaian kegiatan tahunan MNC Sharia Investment Festival 2026 bertemakan “Mulai dengan Halal, Tumbuh dengan Berkah” untuk mengajak masyarakat memahami investasi pasar modal syariah.

MNC Sharia Investment Festival 2026 menghadirkan beragam rangkaian kegiatan edukasi Training Harian Ramadan (THR) yang terdiri dari THR Live yakni seri edukasi keuangan syariah melalui Instagram Live dan THR Class berupa rangkaian webinar edukasi. Acara ini berlangsung pada tanggal 20 Februari hingga 13 Maret 2026.

Seluruh rangkaian kegiatan MNC Sharia Investment Festival 2026 dapat diikuti secara gratis! Daftarkan diri Anda dan dapatkan e-certificate untuk seluruh peserta. Untuk informasi jadwal selengkapnya, Anda dapat mengunjungi link berikut: bit.ly/mncsharia2026

Nikmati pengalaman berinvestasi pasar modal syariah bersama #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

