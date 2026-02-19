Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sidak Pasar, Satgas Saber Pangan Temukan Penjualan Ayam dan Beras Tak Sesuai Aturan 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |13:02 WIB
Sidak Pasar, Satgas Saber Pangan Temukan Penjualan Ayam dan Beras Tak Sesuai Aturan 
Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan melakukan sidak. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan melakukan sidak ke salah satu pasar tertua di utara Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memastikan sebagian besar harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Koja Baru, Jakarta Utara, sesuai harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan pembelian (HAP).

"Seperti contohnya, beberapa komoditas diatur dalam HET dan juga beberapa lainnya diatur dalam HAP," kata Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Ardila Amry, saat selesai sidak, Kamis (19/2/2026).

Meski begitu, Ardila mengatakan ada beberapa temuan yang menjadi atensi, seperti adanya penjualan daging yang diukur tidak berdasarkan satuan berat, melainkan ukuran. Masih ditemukan pedagang ayam, misalnya, yang menjual secara per ekor, bukan per kilogram.

"Harga ayam ras itu maksimal HAP-nya adalah Rp40.000 per kilogram. Namun tadi di pedagang, mereka menjualnya bukan dalam satuan kilogram tetapi dalam bentuk ekor. Sedangkan kalau ditimbang, beratnya bisa mencapai satu setengah kilogram," tuturnya.

Seturut itu, Satgas juga menemukan hal serupa pada penjualan beras. Pedagang menjual beras secara kilogram, sedangkan aturan penjualan beras dilakukan secara per liter.

Ardila menegaskan kepolisian yang termasuk bagian Satgas memantau secara rutin ketersediaan dan harga pangan di pasaran sesuai aturan berlaku. Setiap harinya, Polda Metro Jaya bersama pihak Bapanas hingga Bulog melakukan sidak di puluhan pasar yang menjadi domisili pengawasan.

"Selain langkah preemptif, kami juga ada upaya atau langkah preventif. Selain itu, ada teguran secara administrasi yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari Dinas Perdagangan kepada para pedagang yang tidak menjual komoditas tersebut sesuai dengan HET ataupun HAP," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202287//makan_bergizi-9pXk_large.jpg
Mendag Pastikan MBG Tidak Picu Kenaikan dan Stok Pangan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/320/3202015//pasar-pgFq_large.jpg
Jelang Ramadhan, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201876//pasar-a6I9_large.jpg
Jelang Imlek dan Ramadhan 2026, Harga Beras hingga Minyak Goreng Melonjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200743//daging-ulS8_large.jpg
Mentan Pelototi Harga Sapi di RPH Jelang Puasa dan Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199378//daging-c0iE_large.jpg
Stok Daging dan Bahan Pokok Aman Jelang Puasa dan Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/320/3198662//zulhas-awLd_large.jpg
Kejar Swasembada, Menko Pangan Tegaskan Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Efisien dan Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement