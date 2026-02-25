Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapa Sosok Pencetus THR untuk PNS? Ternyata Bukan Menteri Keuangan 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |21:11 WIB
Siapa Sosok Pencetus THR untuk PNS? Ternyata Bukan Menteri Keuangan 
Pencetus THR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa sosok pencetus THR untuk PNS? Ternyata bukan Menteri Keuangan. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 sangat dinanti bagi aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS dan karyawan swasta jelang perayaan Lebaran 2026. Hal itu dikarenakan THR merupakan hak pekerja yang sudah diatur dan wajib dibayarkan.

Sesuai aturan, pencairan THR ASN 2026 ditargetkan dapat disalurkan pada awal Ramadhan. Lalu pembayaran THR kepada karyawan swasta paling lambat sebelum H-7 Lebaran. 

Jika Lebaran Idul Fitri 2026 jatuh pada tanggal 21 Maret, maka perusahaan perusahaan wajib membayarkan THR ke karyawan paling lambat H-7 dengan perkiraan pada 12 Maret atau 13 Maret 2026. 

Lantas siapa Pencetus THR untuk PNS? Berikut rangkuman Okezone, Rabu (25/2/2025). 

Sosok di balik kebijakan THR bukanlah Menteri Keuangan, melainkan Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo​. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pertama kali dicetuskan pada tahun 1951. ​​

Pada masa kepemimpinannya, Soekiman Wirjosandjojo memperkenalkan tunjangan dalam bentuk uang persekot (pinjaman awal) yang ditujukan khusus untuk para Pamong Praja atau PNS kala itu. 

Pada tahun 1951, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo, tunjangan dalam bentuk uang persekot Lebaran diberikan kepada para Pamong Praja atau PNS. ​

Besaran persekot yang diterima PNS saat itu berkisar antara Rp125 hingga Rp 200, ditambah dengan pembagian kain dan beras.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203554/rupiah-R6Y5_large.jpg
Pembagian THR Paling Lambat Kapan? Ini Batas Waktunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203597/menaker-s20t_large.jpg
Menaker: THR Karyawan Swasta Wajib Diberikan H-7 Lebaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202341/thr-YEJG_large.jpg
Pembayaran THR Apakah Boleh Dicicil? Ini Fakta Aturannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/622/3202174/thr-2vnE_large.jpg
THR 2026 Karyawan Swasta Kapan Cair? Ini Tanggal Prediksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/622/3201032/thr_lebaran-cspj_large.jpg
Apakah Karyawan Resign Masih Berhak Dapat THR? Ini Hitungannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199031/sppg-UHAg_large.png
Apakah Pegawai MBG Dapat THR Lebaran 2026? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement