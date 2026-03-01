4 Fakta PHK Pekerja Mie Sedaap

JAKARTA - Pemilik Mie Sedaap telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal jelang Lebaran 2026. Ratusan buruh yang bekerja di PT Karunia Alam Segar selaku produsen Mie Sedaap di Kabupaten Gresik, Jawa Timur dikabarkan telah dirumahkan menjelang bulan Ramadhan.

Karunia Alam Segar merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Wings Food. Dalam situs resmi Wings, Mie Sedaap diluncurkan sejak 2003 dan kini memiliki 14 varian rasa yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.

Wings Group didirikan oleh Harjo Sutanto bersama sahabatnya yakni Johannes Ferdinand Katuari.

Namun setelah kematian Harjo, Johannes mengambil alih Wings Group bersama sang anak Eddy William Katuari, sehingga pemilik dari Mie Sedaap sekaligus Wings Group saat ini adalah Johannes Ferdinand Katuari. Saat ini bisnis tersebut telah dilanjutkan oleh sang anak Eddy William Katuari.

Berikut fakta-fakta PHK Pekerja Mie Sedaap yang dirangkum Okezone, Minggu (1/3/2026).

1. Penjelasan Karunia Alam Segar

Karunia Alam Segar, produsen Mie Sedaap memberikan penjelasan mengenai PHK di Gresik, Jawa Timur.

Dalam keterangannya, manajemen menjelaskan, penyesuaian kapasitas produksi, termasuk jumlah tenaga kerja, disebut sebagai langkah yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Perusahaan menjelaskan kebutuhan tambahan tenaga kerja pada periode tertentu dipenuhi melalui kerja sama dengan penyedia jasa tenaga kerja. Ketika kebutuhan produksi menurun, jumlah tenaga kerja juga disesuaikan kembali sesuai perencanaan operasional.

Kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan momentum tertentu, termasuk Ramadan, melainkan murni berdasarkan dinamika pasar dan kebutuhan produksi.

“Mekanisme ini merupakan praktik umum dalam industri manufaktur dan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Human Resources & General Affairs Karunia Alam Segar Peter Sindaru dalam pernyataan resmi dikutip, Jakarta.