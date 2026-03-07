IHSG Pekan Ini Merosot 7,89 Persen dari 8.235 ke 7.585

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan tajam pekan ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan tajam pekan ini, dengan penurunan sebesar 7,89%. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa periode perdagangan 2–6 Maret 2026 berada sepenuhnya di zona negatif.

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan indeks kini berada di level 7.500-an setelah sebelumnya sempat bertahan di level psikologis 8.200.

"Perubahan terjadi pada pergerakan IHSG selama sepekan sebesar 7,89%, sehingga ditutup pada level 7.585,687, dari posisi 8.235,485 pada pekan lalu," ujar Kautsar dalam keterangan resminya, Sabtu (7/3/2026).

Sejalan dengan melemahnya IHSG, kapitalisasi pasar bursa juga terkoreksi sebesar 7,85 persen, dari Rp14.787 triliun menjadi Rp13.627 triliun. Penurunan ini diikuti oleh melambatnya seluruh indikator rata-rata transaksi harian di bursa.

Rata-rata nilai transaksi harian turun 16,64 persen menjadi Rp24,97 triliun. Selanjutnya, rata-rata volume transaksi harian turun 17 persen menjadi 42,34 miliar lembar saham. Kemudian, rata-rata frekuensi transaksi harian turun 7,33 persen menjadi 2,73 juta kali transaksi.

Sentimen jual juga datang dari investor asing yang mencatatkan nilai jual bersih (net foreign sell) sebesar Rp263 miliar pada Jumat (6/3). Secara akumulatif sepanjang tahun 2026, nilai jual bersih investor asing telah mencapai Rp7,29 triliun.

Meski pasar saham cenderung lesu, pasar surat utang tetap menunjukkan gairah. Pada Rabu (4/3), BEI mencatat tiga emisi obligasi baru dari sektor pembiayaan, investasi, dan energi dengan total nilai mencapai Rp3 triliun.