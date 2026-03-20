HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Cabai Tembus Rp131.000 per Kg Sehari Jelang Lebaran 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |11:08 WIB
Harga pangan nasional terpantau naik sehari menjelang Lebaran 2026. (Foto: Okezone.com/Feby)
JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau naik sehari menjelang Lebaran 2026. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Jumat (20/3/2026), komoditas cabai rawit merah bahkan meroket 55,21% hingga tembus Rp131.000 per kg.

Kenaikan harga juga dialami aneka cabai lainnya, seperti cabai merah besar yang naik 90,19% menjadi Rp91.750 per kg. Kemudian cabai merah keriting naik 75,48% menjadi Rp83.000 per kg. Di sisi lain, cabai rawit hijau mengalami kenaikan sebesar 14,44% menjadi Rp63.400 per kg.

Harga bawang merah pun meroket 56,52% menjadi Rp68.400 per kg, diikuti bawang putih naik 44,03% menjadi Rp57.900 per kg. Sementara itu, beras kualitas bawah I naik 21,45% menjadi Rp17.550 per kg. Untuk beras kualitas bawah II naik 22,41% di level Rp17.750 per kg.

Kemudian, beras kualitas medium I naik 20,38% menjadi Rp19.200 per kg. Beras kualitas medium II naik 19,24% menjadi Rp18.900 per kg. Beras kualitas super I naik 20,64% menjadi Rp20.750 per kg. Sementara beras kualitas super II naik 21,19% menjadi Rp20.300 per kg.

Kenaikan harga secara tajam juga dialami daging ayam ras segar yang naik 19,95% menjadi Rp50.200 per kg. Daging sapi kualitas I naik 15,51% menjadi Rp168.650 per kg, dan daging sapi kualitas II naik 16,99% menjadi Rp161.150 per kg.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/598/3207937//rekomendasi_microdrama-tSDw_large.jpeg
10 Microdrama Rekomendasi RCTI+ Bikin Libur Lebaran Semakin Seru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207774//hilal-E9Zc_large.jpg
Tim Rukyat Kemenag: Posisi Hilal 3 Derajat, tapi Belum Capai Ambang Batas Elongasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/18/3207769//lebaran-Afdn_large.jpg
Daftar Negara Rayakan Idul Fitri 1447 Hijriah pada Jumat 20 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207729//hampers-DaPh_large.jpg
Penampakan Hampers Lebaran 'Ketahanan Pangan' ala Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/33/3207734//richard_lee-Rs53_large.jpg
Richard Lee Bisa Bertemu Keluarga di Momen Lebaran meski Sedang Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207724//hilal-DSdA_large.jpg
BMKG Ikut Pantau Hilal Lebaran di 37 Titik Hari Ini, Peluang Terlihatnya Kecil?
