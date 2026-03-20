Harga Cabai Tembus Rp131.000 per Kg Sehari Jelang Lebaran 2026

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau naik sehari menjelang Lebaran 2026. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Jumat (20/3/2026), komoditas cabai rawit merah bahkan meroket 55,21% hingga tembus Rp131.000 per kg.

Kenaikan harga juga dialami aneka cabai lainnya, seperti cabai merah besar yang naik 90,19% menjadi Rp91.750 per kg. Kemudian cabai merah keriting naik 75,48% menjadi Rp83.000 per kg. Di sisi lain, cabai rawit hijau mengalami kenaikan sebesar 14,44% menjadi Rp63.400 per kg.

Harga bawang merah pun meroket 56,52% menjadi Rp68.400 per kg, diikuti bawang putih naik 44,03% menjadi Rp57.900 per kg. Sementara itu, beras kualitas bawah I naik 21,45% menjadi Rp17.550 per kg. Untuk beras kualitas bawah II naik 22,41% di level Rp17.750 per kg.

Kemudian, beras kualitas medium I naik 20,38% menjadi Rp19.200 per kg. Beras kualitas medium II naik 19,24% menjadi Rp18.900 per kg. Beras kualitas super I naik 20,64% menjadi Rp20.750 per kg. Sementara beras kualitas super II naik 21,19% menjadi Rp20.300 per kg.

Kenaikan harga secara tajam juga dialami daging ayam ras segar yang naik 19,95% menjadi Rp50.200 per kg. Daging sapi kualitas I naik 15,51% menjadi Rp168.650 per kg, dan daging sapi kualitas II naik 16,99% menjadi Rp161.150 per kg.