IHSG Sesi I Masih Tertekan, Turun ke 7.101

JAKARTA – IHSG masih berada di zona merah hingga sesi perdagangan pertama hari ini. Hingga penutupan perdagangan siang, indeks tercatat turun 0,88% atau berada di level 7.101.

Sejak pembukaan perdagangan pagi ini, Jumat (27/3/2026), IHSG sudah bergerak di zona negatif dengan dibuka pada level 7.136. Sepanjang sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi 7.154 dan level terendah 7.070.

Aktivitas perdagangan tercatat cukup ramai dengan volume mencapai 9,9 miliar lembar saham. Nilai transaksi hingga siang hari mencapai Rp5,7 triliun dengan frekuensi perdagangan sebanyak 781 ribu kali. Sementara kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12,4 triliun.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 242 saham menguat, 404 saham melemah, dan 312 saham bergerak stagnan.

Tekanan terhadap IHSG terutama berasal dari mayoritas sektor yang berada di zona merah. Sektor industri menjadi penekan terbesar setelah turun 1,53%, diikuti sektor infrastruktur yang melemah 1,30% dan sektor teknologi yang terkoreksi 0,85%.

Selain itu, sektor bahan baku turun 0,70%, sektor non-siklikal melemah 0,40%, sektor properti turun 0,35%, sektor keuangan terkoreksi 0,33%, sektor siklikal turun 0,32%, serta sektor energi melemah tipis 0,05%.

Di tengah dominasi pelemahan, masih terdapat sektor yang mencatat penguatan, yakni sektor transportasi yang naik 0,62% dan sektor kesehatan yang menguat 0,39%.