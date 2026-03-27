Emas Antam Turun Rp40 Ribu, Harga Terendah Rp1.455.000 per Gram

Harga emas Antam turun tajam pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas Antam turun tajam pada perdagangan hari ini. Emas Antam turun Rp40.000 menjadi Rp2.810.000 per gram.

Berbeda dengan harga buyback, atau harga jika pemilik emas ingin menjual kembali, turun lebih dalam sebesar Rp76.000 menjadi Rp2.414.000 per gram.

Harga emas Antam ini berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun di laman resmi Logam Mulia, beberapa pecahan emas saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), PT ANTAM Tbk sebagai penjual akan menerbitkan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Jumat (27/3/2026), dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.455.000

Emas 1 gram: Rp2.810.000

Emas 2 gram: Rp5.570.000

Emas 3 gram: Rp8.337.000

Emas 5 gram: Rp13.865.000

Emas 10 gram: Rp27.650.000