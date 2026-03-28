IHSG Turun 0,14% Usai Lebaran, Ditutup di Level 7.097

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah libur Lebaran 2026 merosot pada pekan ini atau selama periode 23–27 Maret 2026. Indeks saham ditutup pada level 7.097.

Mengutip data PT Bursa Efek Indonesia (BEI), perdagangan pada pekan ini ditutup bervariasi. Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian BEI sebesar 15,27% menjadi Rp23,33 triliun dari Rp20,24 triliun pada pekan sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian BEI sebesar 9,01% menjadi 1,73 juta kali transaksi dari 1,59 juta kali transaksi pada penutupan pekan sebelumnya.

Namun, IHSG selama sepekan mengalami perubahan sebesar 0,14% sehingga ditutup pada level 7.097,057 dari posisi 7.106,839 pada pekan lalu.

Selanjutnya, kapitalisasi pasar BEI turut mengalami perubahan sebesar 0,24% menjadi Rp12.516 triliun dari Rp12.547 triliun pada pekan sebelumnya.

Perubahan juga terjadi pada rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini sebesar 4,81% menjadi 28,31 miliar lembar saham dari 29,74 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Adapun investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp1,76 triliun. Sepanjang tahun 2026, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp30,88 triliun.

(Feby Novalius)

