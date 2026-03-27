IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.097

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 67,03 poin atau 0,94 persen ke level 7.097 pada Jumat (27/3/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 292 saham menguat, 396 saham melemah dan 270 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,6 triliun dari 18,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,75 persen 718, indeks JII turun 1,30 persen 471, indeks IDX30 turun 1,88 persen ke 390 dan indeks MNC36 turun 1,63 persen ke 303.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu konsumer siklikal, infrastruktur, industri, energi, bahan baku, properti, teknologi, keuangan, industri. Sedangkan yang menguat ada energi, konsumer non siklikal dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) naik 34,72 persen ke Rp194, PT Soho Global Health Tbk (SOHO) naik 24,92 persen ke Rp2.030, dan saham PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) naik 24,65 persen ke Rp354.