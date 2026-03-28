JAKARTA – Bursa Efek Indonesia mencatat 10 saham dengan kenaikan tertinggi dan penurunan terbesar pada pekan ini (25–27 Maret 2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah 0,14 persen ke level 7.097.
1. PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) naik 58,57% ke Rp1.110
2. PT Estee Gold Feet Tbk (ESTI) naik 51,22% ke Rp186
3. PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) naik 47,75%
4. PT Tunas Alfin Tbk (TALF) naik 46,15%
5. PT Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM) naik 45%
6. PT Elnusa Petrofin Tbk (ELPI) naik 33,21%
7. PT Net Visi Media Tbk (NETV) naik 27%
8. PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI) naik 27%
9. PT Asia Pacific Investama Tbk (ASPR) naik 26%
10. PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) naik 26%