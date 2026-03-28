Harga Emas Antam Naik Rp27 Ribu Hari Ini, Segram Jadi Rp2.837.000

JAKARTA – Harga emas Antam pada Sabtu (28/3/2026) mengalami kenaikan. Emas Antam naik Rp27.000 menjadi Rp2.837.000 per gram setelah sebelumnya stagnan.

Berbeda dengan harga buyback atau harga yang diterima pemilik emas jika ingin menjual emas batangan, yang justru naik Rp47.000 menjadi Rp2.461.000 per gram.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen akan dikenakan (sesuai ketentuan yang berlaku), dan bukti potong akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.468.000

Emas 1 gram: Rp2.837.000

Emas 2 gram: Rp5.614.000

Emas 3 gram: Rp8.396.000

Emas 5 gram: Rp13.960.000

Emas 10 gram: Rp27.865.000