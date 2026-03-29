HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Melemah pada Perdagangan Pekan Depan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |14:47 WIB
JAKARTA - IHSG menutup perdagangan akhir pekan di zona merah setelah melemah 0,94 persen ke level 7.097 pada Jumat (27/3/2026). Pergerakan indeks masih dibayangi tekanan jual yang cukup dominan di pasar saham domestik.

Tim riset MNC Sekuritas memprediksi tekanan terhadap IHSG masih berpotensi berlanjut pada perdagangan Senin (30/3/2026). Dalam riset harian MNCS Daily Scope, posisi IHSG dinilai masih berada dalam fase koreksi teknikal sehingga rawan bergerak turun ke area 6.745 hingga 6.887.

"Kami memperkirakan, posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c] dari wave A pada label hitam sehingga IHSG masih rawan terkoreksi ke area 6.745-6.887," kata MNC Sekuritas.

Meski demikian, peluang penguatan tetap terbuka apabila IHSG berhasil menyelesaikan fase koreksi saat ini. Dalam skenario terbaik, indeks berpotensi bergerak naik menuju area 7.450 hingga 7.779.

"Best case IHSG sudah menyelesaikan wave A pada label biru, sehingga akan melanjutkan penguatan ke 7.450-7.779," lanjutnya.

Secara teknikal, level support terdekat IHSG berada pada kisaran 7.057 dan 6.917. Sementara level resistance terdekat diperkirakan berada di 7.374 hingga 7.527. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/278/3209117/ihsg_hari_ini-uVlh_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.097
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/278/3208911/ihsg_hari_ini-AIQ5_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.164
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/278/3208868/ihsg-PZGI_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 1,2% ke 7.214
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/278/3208827/ihsg_menguat-5ql7_large.jpg
Tancap Gas, IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.313
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/278/3208717/ihsg_hari_ini-MJzK_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 7.302
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/278/3208651/ihsg-IvuJ_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke 7.084 Usai Libur Lebaran
