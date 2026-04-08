IHSG Hari Ini Meroket, Ditutup Naik 3,39% ke 7.207

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada perdagangan Rabu (8/4/2026). IHSG naik 236,13 poin atau 3,39% ke level 7.207,16.

Pada penutupan perdagangan, terdapat 592 saham menguat, 145 saham melemah, dan 221 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp12,9 triliun dari 25 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 4,55% ke level 733, indeks JII naik 5% ke 498, indeks IDX30 naik 4,35% ke 398, dan indeks MNC36 naik 4,63% ke 312.

Mayoritas indeks sektoral berada di zona hijau, termasuk sektor konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, industri, properti, teknologi, bahan baku, kesehatan, energi, keuangan, dan infrastruktur.

Saham-saham yang masuk top gainers antara lain:

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (FWCT) naik 34,18% ke Rp106

PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) naik 33,64% ke Rp147

PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) naik 25% ke Rp535