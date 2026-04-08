JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada perdagangan Rabu (8/4/2026). IHSG naik 236,13 poin atau 3,39% ke level 7.207,16.
Pada penutupan perdagangan, terdapat 592 saham menguat, 145 saham melemah, dan 221 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp12,9 triliun dari 25 miliar saham yang diperdagangkan.
Indeks LQ45 naik 4,55% ke level 733, indeks JII naik 5% ke 498, indeks IDX30 naik 4,35% ke 398, dan indeks MNC36 naik 4,63% ke 312.
Mayoritas indeks sektoral berada di zona hijau, termasuk sektor konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, industri, properti, teknologi, bahan baku, kesehatan, energi, keuangan, dan infrastruktur.
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (FWCT) naik 34,18% ke Rp106
PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) naik 33,64% ke Rp147
PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) naik 25% ke Rp535