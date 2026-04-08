IHSG Hari Ini Dibuka Meroket 2,7% ke 7.162

IHSG Hari Ini Dibuka Meroket 2,7% ke 7.162 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 191,38 poin atau 2,75 persen ke posisi 7.162,41 pada perdagangan hari ini, Rabu (8/4/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 2,25 persen ke 7.127, dengan 411 saham di zona hijau, 103 melemah, dan 444 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,4 triliun, dengan volume 2,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 2,56 persen ke 719, indeks JII naik 2,26 persen ke 485, indeks MNC36 naik 2,76 persen ke 307, dan IDX30 naik 2,53 persen ke 391.

Untuk indeks sektoral semua kompak di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, properti, infrastruktur, bahan baku, transportasi, keuangan, industri, kesehatan, konsumer non siklikal, teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Putra Mandiri Jembar Tbk (PMJS), PT Ifishdeco Tbk (IFSH), dan PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS), PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) dan PT Bank Bumi Artha Tbk (BNBA).

(Dani Jumadil Akhir)

