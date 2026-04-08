Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Meroket 2,7% ke 7.162

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |09:16 WIB
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 191,38 poin atau 2,75 persen ke posisi 7.162,41 pada perdagangan hari ini, Rabu (8/4/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 2,25 persen ke 7.127, dengan 411 saham di zona hijau, 103 melemah, dan 444 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,4 triliun, dengan volume 2,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 2,56 persen ke 719, indeks JII naik 2,26 persen ke 485, indeks MNC36 naik 2,76 persen ke 307, dan IDX30 naik 2,53 persen ke 391.

Untuk indeks sektoral semua kompak di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, properti, infrastruktur, bahan baku, transportasi, keuangan, industri, kesehatan, konsumer non siklikal, teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Putra Mandiri Jembar Tbk (PMJS), PT Ifishdeco  Tbk (IFSH), dan PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS), PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) dan PT Bank Bumi Artha Tbk (BNBA).

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement