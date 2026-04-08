Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Riviera Sunset Run 2026 Hadirkan Sensasi Lari Senja di Tepi Pantai, MNC Life Beri Perlindungan Peserta

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |17:00 WIB
MNC Life (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung gaya hidup sehat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan diri melalui partisipasinya dalam ajang Riviera Sunset Run for Fun 5K yang diselenggarakan oleh Riviera Management.

Acara yang digelar pada Sabtu, 4 April 2026 pukul 16.00–21.00 WIB di kawasan Waterfront Baywalk Mall Pluit, Jakarta, menghadirkan pengalaman lari yang berbeda dengan latar pemandangan laut dan langit senja kota Jakarta. Mengusung konsep sunset run, kegiatan ini mengajak para peserta untuk menikmati aktivitas olahraga sambil merasakan suasana sore hingga malam hari di tepi pantai.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan ini, MNC Life memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi para peserta selama kegiatan berlangsung, sehingga para pelari dapat mengikuti acara dengan rasa aman dan nyaman.

Founder sekaligus Chairman Riviera Management, Putri Ardini, menyampaikan bahwa Riviera Sunset Run for Fun 5K dirancang sebagai kegiatan olahraga yang menyenangkan sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat.

“Kami berharap Riviera Sunset Run for Fun 5K dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk tetap aktif bergerak sekaligus menikmati indahnya suasana senja di tepi pantai. Acara ini kami rancang agar memberikan pengalaman yang unik, namun tetap menghadirkan semangat olahraga bersama yang menyenangkan,” ujarnya Rabu (08/04/26)

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa partisipasi MNC Life dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung masyarakat menjalani gaya hidup aktif dengan perlindungan yang tepat.

“Melalui dukungan kami pada Riviera Sunset Run 2026, MNC Life ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati aktivitas lari dengan rasa aman. Perlindungan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk hadir di setiap momen penting kehidupan, termasuk dalam kegiatan positif yang mendorong gaya hidup sehat,” ujar Risye.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement