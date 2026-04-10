RI Segera Swasembada Bawang Putih, Produksi Terus Naik 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |19:05 WIB
Pemerintah menargetkan swasembada bawang putih segera terwujud dalam waktu dekat.
JAKARTA - Pemerintah menargetkan swasembada bawang putih segera terwujud dalam waktu dekat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menyebut pasokan bawang putih nasional saat ini relatif terjaga dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau kita lihat, produksi bawang putih dalam negeri sudah mulai bergerak sejak Maret di kisaran 2,4 ribu ton, dan pada April ini meningkat menjadi sekitar 4,2 ribu ton. Ini perkembangan yang positif, karena artinya pasokan domestik mulai terisi dan semakin memperkuat ketersediaan di pasar,” ujar Maino, Jumat (10/4/2026).

Maino mengungkapkan pemerintah akan terus mendorong penguatan produksi dalam negeri secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen.

“Di satu sisi kita dorong peningkatan produksi, termasuk melalui penguatan perbenihan. Namun di sisi lain, pemerintah juga memastikan ketersediaan tetap aman melalui pengaturan pasokan yang terukur. Ini yang terus kita jaga agar keseimbangan tetap terjaga,” tuturnya.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan bahwa penguatan perbenihan merupakan titik krusial dalam pembangunan pertanian. Ia menilai keberhasilan peningkatan produksi sangat ditentukan oleh kualitas benih yang digunakan petani.

