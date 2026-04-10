Ambil Alih PNM, Purbaya Pertimbangkan Tukar Aset dengan Geo Dipa

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |19:51 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan opsi pertukaran aset antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM). (Foto: Okezone.com/PNM)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan opsi pertukaran aset antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Geo Dipa Energi sebagai bagian dari skema pemerintah untuk mengambil alih PNM.

Purbaya menyampaikan bahwa pembahasan strategi tersebut masih berlangsung secara internal, dengan prioritas memperkuat sistem penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Sudah sempat diskusi bagaimana kalau tukar dengan Geo Dipa. Tapi masih kami bicarakan. Fokusnya bagaimana Kementerian Keuangan bisa mengambil alih PNM agar kami dapat menyalurkan KUR,” ujar Purbaya saat menghadiri agenda di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).

Langkah pengambilalihan PNM ini merupakan elemen kunci dalam strategi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan institusi keuangan yang lebih terpadu dan khusus melayani sektor UMKM. Hal ini seiring dengan rencana kebijakan pendirian bank segmentasi UMKM dalam beberapa tahun ke depan.

Bendahara negara menekankan bahwa model bank yang sedang dirancang ini akan memiliki karakteristik berbeda dari bank komersial pada umumnya, di mana aspek keuntungan bukan menjadi tujuan utama. Model institusi keuangan semacam ini disebut berbeda dengan bank Himbara yang melayani segmentasi kredit UMKM.

