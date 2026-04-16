JAKARTA – Berapa keuntungan bisnis SPBU per bulan? Ini Hitung-hitungannya.

Bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih menjadi peluang usaha yang menjanjikan di tengah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.

SPBU berfungsi sebagai penyalur bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. Meski jumlah SPBU terus bertambah, kebutuhan BBM yang tinggi membuat usaha ini tetap memiliki potensi pertumbuhan.

Berdasarkan informasi dari dinas perdagangan pada Kamis (16/4/2026), keuntungan bisnis SPBU bervariasi, tergantung pada volume penjualan dan biaya operasional. Perhitungan keuntungan umumnya berasal dari margin penjualan BBM per liter.

Rata-rata, SPBU memperoleh keuntungan sekitar Rp200 per liter dari penjualan bensin dan solar. Dengan penjualan mencapai puluhan ribu liter per hari, SPBU dapat meraih pendapatan sekitar Rp2 juta per hari atau sekitar Rp60 juta per bulan.