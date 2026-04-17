Apakah Data Kita Sudah Aman jika Pinjol Sudah Lunas?

JAKARTA - Apakah data kita sudah aman jika Pinjol sudah lunas? Hal ini lantaran, masih ada konsumen yang dihubungi pinjaman online (pinjol) lainnya dalam menawarkan produknya.

Padahal data pribadi nasabah merupakan rahasia yang tidak boleh disebarluaskan.

Untuk itu banyak yang ingin tahu apakah beberapa informasi pribadi bisa hilang dari pinjol, salah satunya saat sudah melunasi pinjaman yang diberikan.

Menurut penjelasan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2025, data nasabah pinjaman online tetap tersimpan di sistem penyelenggara pinjol maupun lembaga kredit seperti SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), meskipun pinjaman sudah lunas.

Hal ini dilakukan untuk mencatat riwayat kredit yang menjadi dasar penilaian kemampuan finansial di masa depan.

Dengan kata lain, data tidak dihapus, tetapi statusnya berubah dari aktif menjadi lunas.

Catatan ini justru bisa berdampak positif karena membuktikan bahwa kamu memiliki rekam jejak kredit yang baik.

Riwayat pelunasan tepat waktu bisa meningkatkan skor kredit dan memudahkan pengajuan pinjaman berikutnya.

Kenapa Data Pinjol Tak Dihapus? Berikut rangkuman Okezone, Jumat (17/4/2026).