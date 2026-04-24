Orang RI Makin Cashless, Ini Buktinya

Masyarakat Indonesia kini semakin terbiasa bertransaksi nontunai atau cashless. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Masyarakat Indonesia kini semakin terbiasa bertransaksi nontunai atau cashless. Hal ini dilihat dari transaksi penggunaan dompet digital.

Salah satunya, aplikasi GoPay yang mencatat lebih dari 600 juta transaksi setiap bulan. Tidak hanya pembayaran, GoPay memiliki layanan keuangan dalam satu aplikasi.

Presiden Direktur GoTo Financial Sudhanshu Raheja mengatakan, GoPay menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang praktis dan terjangkau.

“Aplikasi GoPay menyediakan layanan keuangan yang murah dan lengkap untuk kebutuhan

sehari-hari. Didukung dengan tampilan yang simpel dan ukuran aplikasi yang ringan, aplikasi dapat diunduh dan digunakan dengan mudah di berbagai jenis smartphone,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Sudhanshu menambahkan, saat ini, layanan GoPay memiliki lebih dari 26 juta pengguna aktif bertransaksi bulanan dan terus mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

"Saat ini layanan GoPay memiliki lebih dari 26 juta pengguna aktif bulanan dengan lebih dari 600 juta transaksi tiap bulan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang mudah dan aman bagi seluruh masyarakat, sekaligus

mendukung agenda inklusi keuangan di Indonesia," ujarnya.

Di dalam aplikasi GoPay, pengguna dipandu untuk mengikuti lima langkah keamanan untuk

memastikan perlindungan berlapis bagi akun pengguna, di antaranya penggunaan biometrik. Apabila kelima langkah ini sudah terpenuhi, maka pengguna mendapat safety score meter 100% yang diinformasikan di dalam aplikasi GoPay.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.