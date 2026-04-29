MNC Asset Management dan Bank Neo Commerce Seminar Investasi di Surabaya, Tingkatkan Literasi Keuangan

SURABAYA - Setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan seminar edukasi investasi di Malang, MNC Asset Management bersama Bank Neo Commerce kembali melanjutkan rangkaian kegiatan bertajuk “Strategic Outlook: Preserving & Growing Wealth in Volatile Markets” di Surabaya, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh nasabah Bank Neo Commerce.

Seminar ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan kedua institusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai strategi investasi yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika pasar yang fluktuatif.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi, menyampaikan bahwa kondisi pasar yang menantang justru membuka peluang bagi investor yang memiliki strategi investasi yang tepat.

“Kami melihat bahwa di tengah volatilitas, investor tetap memiliki peluang untuk menjaga dan mengembangkan asetnya melalui instrumen yang dikelola secara profesional. Reksa dana, khususnya Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Dana Syariah, menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Neo Commerce Eri Budiono, menambahkan bahwa Bank Neo Commerce terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan investasi yang mudah diakses oleh seluruh nasabah.

“Kolaborasi yang konsisten dengan MNC Asset Management merupakan bagian dari strategi kami dalam menyediakan solusi investasi yang inklusif. Dengan aplikasi neobank, nasabah dapat berinvestasi dengan lebih praktis,” jelas Eri.