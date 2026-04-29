Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Asset Management dan Bank Neo Commerce Seminar Investasi di Surabaya, Tingkatkan Literasi Keuangan 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |08:19 WIB
A
A
A

SURABAYA - Setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan seminar edukasi investasi di Malang, MNC Asset Management bersama Bank Neo Commerce kembali melanjutkan rangkaian kegiatan bertajuk “Strategic Outlook: Preserving & Growing Wealth in Volatile Markets” di Surabaya, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh nasabah Bank Neo Commerce.

Seminar ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan kedua institusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai strategi investasi yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika pasar yang fluktuatif.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi, menyampaikan bahwa kondisi pasar yang menantang justru membuka peluang bagi investor yang memiliki strategi investasi yang tepat.

“Kami melihat bahwa di tengah volatilitas, investor tetap memiliki peluang untuk menjaga dan mengembangkan asetnya melalui instrumen yang dikelola secara profesional. Reksa dana, khususnya Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Dana Syariah, menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Neo Commerce Eri Budiono, menambahkan bahwa Bank Neo Commerce terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan investasi yang mudah diakses oleh seluruh nasabah.

“Kolaborasi yang konsisten dengan MNC Asset Management merupakan bagian dari strategi kami dalam menyediakan solusi investasi yang inklusif. Dengan  aplikasi neobank, nasabah dapat berinvestasi dengan lebih praktis,” jelas Eri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/622/3215325/mnc_asset_management-cXZw_large.jpg
MNC Asset Management Perkuat Literasi Keuangan Nasabah Bank Neo Commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211415/mnc_asset-t4id_large.png
Tunjukkan Stabilitas di Tengah Dinamika Global, Reksa Dana MNC Asset Management Kini Mudah Diakses Lewat Bareksa Super App
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211279/mnc_asset-A63i_large.png
MNC Asset Management Beri Strategi Investasi pada Perkumpulan ADPI Komda VI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/278/3206514/mnc_asset_management-lA3w_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X BRI Danareksa Sekuritas: Pilihan Stabil saat Dunia Bergejolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204942/mnc_asset-z6rK_large.jpg
Raih Penghargaan, MNC Asset Management Gencarkan Akselerasi Produk Investasi Unggulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203975/mnc_asset-zhvF_large.png
Jangan Lewatkan! Yuk Simak IG Live MNC Asset Management X Surya Fajar Sekuritas, Menikmati Berkah Dari Hasil Investasi Syariah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement