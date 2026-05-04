Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jakarta, Demak hingga Semarang Terancam Tenggelam di 2050

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |14:59 WIB
Jakarta, Demak hingga Semarang Terancam Tenggelam di 2050
Jakarta, Demak hingga Semarang Terancam Tenggelam di 2050 (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, kondisi penurunan muka tanah dan peningkatan muka air laut menjadi ancaman utama bagi wilayah pesisir Jawa. 

Dia menjelaskan, setidaknya ada 12 kabupaten/kota yang pada tahun 2050 akan terendam oleh air laut akibat banjir rob. Wilayah yang paling punya dampak signifikan adalah Demak, Jakarta dan Semarang. 

Melalui paparannya pada agenda Kick Off Meeting Perlindungan Pesisir Utara Jawa di Kementerian KKP, AHY melaporkan bahwa Kabupaten Demak diperkirakan akan terendam banjir rob setinggi 2 meter pada tahun 2050 apabila tidak ada penanganan mulai saat ini. 

Kondisi itu juga turut dipercepat dengan fenomena penurunan muka tanah di Kabupaten Demak yang mencapai 20 cm meter per tahun ditambah peningkatan muka air laut hingga 1,2 cm per tahun. 

"Terjadi penurunan permukaan tanah. Ini 1 hingga 20 cm setahun. Paling buruk terjadi di Jakarta dan juga Semarang, tapi di daerah-daerah lainnya juga terus terjadi land subsidence (penurunan muka tanah)," kata AHY dalam pidatonya. 

Sedangkan di Semarang, pada tahun 2050 air laut akan membanjiri wilayah pesisir setinggi 83 cm apabila tidak ada penanganan serius. Penurunan muka tanah di wilayah ini mencapai 20 cm per tahun, yang akan mempercepat terjadinya banjir rob. 

Kabupaten lain yang juga punya potensi serupa ialah Tuban, Jawa Timur. Tuban punya ancaman terendam air laut hingga setinggi 1,5 meter pada tahun 2050. Meskipun penurunan muka tanah di wilayah ini tergolong lebih kecil yaitu 2-5 cm per tahun, jika dibanding Kabupaten lainnya. 

"Bisa dilihat proyeksi penggenangan air laut hingga 2050 jika tanpa intervensi, ini bisa buruk sekali. Termasuk (penurunan) permukaan tanah yang bisa dilihat, berbeda-beda tetapi kesimpulannya sama, bahwa ini harus dilakukan intervensi yang tepat sasaran," kata AHY. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/470/3197180/banjir-hTmO_large.jpg
Banjir Jakarta, Kunjungan Masyarakat ke Mal Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196515/satgas_pkh-QZc3_large.jpg
Daftar 28 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196009/banjir-lIbx_large.jpg
Jalan Tol Akses Bandara Soetta Kembali Banjir, Pengendara Diminta Cari Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171076/banjir_bali-Exit_large.jpg
Alih Fungsi Lahan Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/470/3169192/banjir-fcSo_large.jpg
Kementerian PU Ungkap Penyebab Banjir di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/470/3120350/banjir-qdRb_large.jpg
Banyak Rumah Rusak Terdampak Banjir Jabodetabek, Seberapa Penting Asuransi Properti?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement