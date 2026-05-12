RI Bangun 70 Sumur Air Bersih dari Aceh hingga Merauke 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |15:32 WIB
JAKARTA - Pembangunan 70 sumur air bersih di berbagai daerah di Indonesia dimulai. 70 sumur air bersih dibangun dari Aceh hingga Merauke.

Program penyediaan air bersih bagi masyarakat ini juga merupakan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan air nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama PT Sucofindo (Persero) Sandry Pasambuna mengatakan, pembangunan sumur air bersih ini merupakan bagian dari komitmen dalam menghadirkan kebermanfaatan sosial yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance).

“Program ini sekaligus menjadi wujud dukungan perusahaan terhadap pencapaian SDGs, khususnya akses air bersih dan pembangunan desa berkelanjutan,” kata Sandry dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Adapun kick off program ini resmi dilakukan di Meunasah Gampong Lambleut, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Kegiatan ini menjadi titik awal pembangunan 70 sumur air bersih di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Merauke, sekaligus bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-70 PT Sucofindo pada 22 Oktober 2026.

Pembangunan sarana air bersih akan dilakukan di 70 titik wilayah operasional Sucofindo yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

 

