HOME FINANCE MARKET UPDATE

Merck (MERK) Cairkan Dividen Rp123,2 Miliar 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |07:47 WIB
Merck Tebar Dividen (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Merck Tbk (Perseroan) memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang mencatat penjualan sebesar Rp1,2 triliun dan laba usaha sebanyak Rp320 miliar. 

Perseroan juga memperoleh persetujuan untuk membagikan total dividen final tahun buku 2025 sebesar Rp123,2 miliar atau Rp275 per unit saham. 

Presiden Direktur PT Merck Tbk Evie Yulin mengatakan kinerja Perseroan pada tahun 2025 dan kuartal I 2026 menjadi bukti komitmen perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan melalui penguatan bisnis Healthcare, disiplin operasional, serta fokus untuk menghadirkan manfaat bagi lebih banyak masyarakat di Indonesia. 

Di tengah dinamika industri yang terus berkembang, kami akan tetap berfokus untuk membangun bisnis yang adaptif, resilien, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. 

Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekosistem kesehatan di Indonesia. 

"Kinerja perseroan 2025 mencatat kinerja keuangan di tahun 2025 dengan pendapatan sebesar Rp1,2 triliun, naik sebanyak 16% dari Rp1,04 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini turut mendorong kenaikan pada laba usaha 2025 sebesar 66% dari Rp193 miliar menjadi Rp320 miliar dan laba tahun berjalan juga meningkat sebesar 59% dari Rp153 miliar menjadi Rp244 miliar," ujarnya dalama keterangan tertulisnya, Selasa (26/5/2026).  

Total Aset di tahun 2025 mencapai Rp1,27 triliun atau meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya. 

 

