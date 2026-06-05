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IHSG Merosot 2,5% ke Level 5.692 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |13:02 WIB
IHSG Merosot 2,5% ke Level 5.692 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) makin tertekan hingga jeda sesi I perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) makin tertekan hingga jeda sesi I perdagangan hari ini.  IHSG ditutup terkoreksi 2,53 persen ke level 5.692.

Diketahui pada sesi pembukaan di pagi hari tadi, Jumat (5/6/2026), IHSG berada di zona hijau tepatnya di level 5.846 dan sempat menyentuh level tertinggi di 5.860. Namun sesaat perdagangan berjalan, IHSG kembali terperosok dengan level terendah di level 5.673.

Hingga penutupan siang ini, volume perdagangan tercatat di lebih dari 23 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp21triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 1,2 juta kali. Dan dari sisi matket cap atau kapitalisasi pasar sebesar Rp10 triliun.

Sebanyak 115 saham mengalami kenaikan dan 624 saham mengalami penurunan. Kemudian 220 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi tiga besar top gainers, Maha Properti Indonesia (MPRO) memimpin dengan penguatan 19,34 persen. Posisi berikutnya ditempati Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) yang naik 18,33 persen, serta Kian Santang Muliatama (RGAS) yang menguat 13,86persen.

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