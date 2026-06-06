5 Fakta IHSG Anjlok ke Level 5.000

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali anjlok lebih dari 4 persen pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. IHSG anjlok 4,21 persen ke 5.693,48. Bahkan, IHSG menyentuh level terendah ke 5.644.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai koreksi tajam IHSG menunjukkan pasar sedang menghadapi krisis kepercayaan yang cukup serius.

"Koreksi tajam IHSG hingga menembus level psikologis 6.000 dan ditutup di 5.941 pada perdagangan 3 Juni 2026 menjadi sinyal bahwa pasar sedang mengalami krisis kepercayaan yang cukup serius,” kata Hendra di Jakarta.

Berikut fakta-fakta IHSG anjlok ke level 5.000 yang dirangkum Okezone, Sabtu (6/6/2026).

1. Sejumlah Faktor

Domestik Menurut dia, pelemahan pasar saham tidak hanya dipengaruhi sentimen eksternal, namun juga diperparah oleh sejumlah faktor domestik.

Pelemahan rupiah dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap kebijakan ekspor satu pintu, serta berlanjutnya arus keluar dana asing yang menjadi faktor yang mendorong investor mengurangi investasinya pada aset berisiko di Indonesia.

2. Fundamental Pasar

Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengklaim fundamental pasar masih dalam kondisi baik di tengah tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 1,7 persen atau 101 poin ke level 5.839.