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IHSG Sesi I Anjlok 2,87 Persen ke 5.434

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |12:30 WIB
IHSG Sesi I Anjlok 2,87 Persen ke 5.434
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi 2,87 persen ke level 5.434 pada penutupan perdagangan siang ini, Senin (8/6/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG juga melemah di level 5.486. Sepanjang perdagangan, IHSG hanya mampu menyentuh level tertinggi di 5.523, kemudian terjun ke level terendah di 5.346.

Hingga penutupan sing, volume transaksi mencapai 18,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp12,9 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,3 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp12,9 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 89 emiten bergerak menguat, 685 emiten melemah, dan 185 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Calculus Global Ventures (STAR) memimpin setelah melonjak 22,76 persen. Posisi berikutnya ditempati Brigit Biofarmaka (OBAT) yang naik 22,28 persen, serta Ingria Pratama Capitalindo (GRIA) yang menguat 21,21 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Sejahteraraya Anugrahjaya (SRAJ) yang turun 15,00 persen. Disusul Austindo Nusantara Jaya (ANJT) melemah 14,95 persen, serta Super Bank Indonesia (SUPA) yang turun 14,89 persen.

 

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