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Angkutan Penyeberangan Diskon Sekitar 20 Persen pada Libur Sekolah 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |09:11 WIB
Angkutan Penyeberangan Diskon Sekitar 20 Persen pada Libur Sekolah 
Angkutan Penyeberangan Diskon Sekitar 20 Persen (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry memberikan diskon potongan harga tiket selama periode libur sekolah 2026. Besaran diskon yang diberikan sekitar 20 persen dari harga tiket normal. 

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo menjelaskan pengguna jasa akan memperoleh diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan. 

Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sementara pemesanan tiket sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026.

"ASDP menyambut baik dan mendukung penuh program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (7/6/2026). 

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor PR.501/1/4/ORJD/2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Penyeberangan Periode Libur Sekolah Tahun 2026.

Program stimulus diterapkan pada 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo. 

 

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