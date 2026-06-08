Dony Oskaria Jamin Kontrak SDA yang Dipegang Perusahaan Tetap Berjalan meski Ada DSI

JAKARTA - Kepala BP BUMN, Dony Oskaria menegaskan bahwa seluruh kontrak kerja sama di sektor sumber daya alam (SDA) yang saat ini dipegang oleh perusahaan akan tetap berjalan normal sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menyusul mulai beroperasinya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki," kata Dony usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Yang terpenting, dia hanya menekankan bahwa tidak adanya praktik under invoicing (pelaporan nilai transaksi di bawah harga sebenarnya) dan transfer pricing yang dapat merugikan negara.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, pihaknya tengah mengembangkan sistem digitalisasi terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memantau seluruh transaksi sumber daya alam agar berjalan secara wajar dan transparan.