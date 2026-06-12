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IHSG Melesat 121 Poin, Ditutup di Level 6.007

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |16:18 WIB
IHSG Melesat 121 Poin, Ditutup di Level 6.007
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada perdagangan hari ini. (foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada perdagangan hari ini. IHSG naik 121,63 poin atau 2,07 persen ke level 6.007.

Pada penutupan perdagangan Jumat (12/6/2026), tercatat 645 saham menguat, 116 saham melemah, dan 198 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp21,3 triliun dengan volume 33,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,81 persen ke level 597, indeks JII naik 3,41 persen ke level 359, indeks IDX30 naik 1,38 persen ke level 338, dan indeks MNC36 naik 1,44 persen ke level 262.

Kemudian, indeks sektoral kompak berada di zona hijau, yaitu konsumer non-siklikal, keuangan, properti, teknologi, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, dan industri. Sementara itu, sektor kesehatan melemah.

Sementara itu, saham-saham yang masuk kategori top gainers antara lain PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) yang naik 33,82 persen ke Rp92, PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) naik 30,91 persen ke Rp216, dan PT Cipta Pradana Lancar Tbk (PART) naik 25 persen ke Rp100.

Adapun saham yang masuk top losers antara lain PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) yang turun 14,91 persen ke Rp468, PT Multitrend Indo Tbk (BABY) turun 14,53 persen ke Rp200, dan PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM) turun 14,38 persen ke Rp131.

(Feby Novalius)

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